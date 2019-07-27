В результате обрушения этажа в одном из ночных клубов южнокорейского Кванджу, пострадали восемь участников чемпионата мира по водным видам спорта.
В результате ЧП погибли два гражданина Южной Кореи, ещё 17 человек ранены, сообщает
Среди пострадавших три гражданина США, два гражданина Новой Зеландии, а также граждане Нидерландов, Италии и Бразилии.
Все атлеты, за исключением гражданина Бразилии, представляют водное поло, причём шестеро из-них — женщины.
Инцидент произошёл в 2:30 по местному времени. В момент обрушения на этаже находились около 100 человек.
Как сообщили в Федерации водного поло США, игроки национальной команды праздновали в клубе победу женской сборной в чемпионате мира.
Как ранее писал News.ru, российский пловец Олег Костин завоевал серебро на ЧМ в Кванджу.