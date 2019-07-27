https://static.news.ru/photo/1ce369da-b03e-11e9-a0cf-fa163e074e61_1024.jpg Фото: www.koreatimes.co.kr/Twitter

В результате обрушения этажа в одном из ночных клубов южнокорейского Кванджу, пострадали восемь участников чемпионата мира по водным видам спорта.

В результате ЧП погибли два гражданина Южной Кореи, ещё 17 человек ранены, сообщает ТАСС .

Среди пострадавших три гражданина США, два гражданина Новой Зеландии, а также граждане Нидерландов, Италии и Бразилии.

Все атлеты, за исключением гражданина Бразилии, представляют водное поло, причём шестеро из-них — женщины.

Инцидент произошёл в 2:30 по местному времени. В момент обрушения на этаже находились около 100 человек.

Как сообщили в Федерации водного поло США, игроки национальной команды праздновали в клубе победу женской сборной в чемпионате мира.

Как ранее писал News.ru, российский пловец Олег Костин завоевал серебро на ЧМ в Кванджу.