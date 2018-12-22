Воронин: «Сочи» для нас — очень неудобный соперник

https://news.ru/storage/news/12116a43e05fb42a7fe1980f7c8a3069/c6514bdd-6f63-4a15-9819-336dfd3b3f97_850.jpg Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press эксклюзивы

Артём Воронин (слева)

Нападающий московского «Спартака» Артём Воронин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме.

«"Сочи" для нас — очень неудобный соперник. Помнили, что предыдущие четыре домашних матча мы им уступили, теперь вот исправились», — цитирует игрока корреспондент News.ru.

Хоккеист добавил, что в воскресенье у команды выходной, так что есть время, чтобы восстановить энергию.

«Спартак» одержал третью победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции. «Сочи» проиграл второй матч подряд и остаётся восьмым.

ЦСКА разгромил соперника в дерби, писал News.ru.