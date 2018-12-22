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Воронин: «Сочи» для нас — очень неудобный соперник

Артём Воронин (слева) Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press эксклюзивы

Артём Воронин (слева)

спорт [ версия для печати ]

Нападающий московского «Спартака» Артём Воронин прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) над «Сочи». Встреча завершилась со счётом 3:2 в овертайме.

«"Сочи" для нас — очень неудобный соперник. Помнили, что предыдущие четыре домашних матча мы им уступили, теперь вот исправились», — цитирует игрока корреспондент News.ru.

Хоккеист добавил, что в воскресенье у команды выходной, так что есть время, чтобы восстановить энергию.

«Спартак» одержал третью победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции. «Сочи» проиграл второй матч подряд и остаётся восьмым.

ЦСКА разгромил соперника в дерби, писал News.ru.


#хоккей #КХЛ #Спартак #СОЧИ
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