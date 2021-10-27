Воркующие негодяи: Винер отреагировала на поражение Авериных на ЧМ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер российской сборной Ирина Винер-Усманова раскритиковала судей после долгого проставления баллов Дине Авериной за выступление с булавами на чемпионате мира в Японии. Слова Винер приводит Чемпионат.com.

Опять они там сидят и воркуют, да? Опять эти негодяи воркуют, — сказала Винер.

Ранее в четверг российские гимнастки уступили золото в упражнениях с лентой на чемпионате мира белоруске Алине Горносько. Дина Аверина взяла серебро, Арина — бронзу.

В первый соревновательный день Дина Аверина завоевала золото в упражнениях с обручем и с мячом. В четверг — Дина Аверина также выиграла золото в упражнениях с булавами. Чемпионат мира по художественной гимнастике продлится до 31 октября.