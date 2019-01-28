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Вопрос восстановления ПКР решится в феврале

Алексей Филиппов/РИА Новости

спорт [ версия для печати ]

Решение вопроса о восстановлении статуса Паралимпийского комитета России (ПКР) в Международном паралимпийском комитете (МПК) будет оглашено 8 февраля.

«Мы обсуждали вопрос статуса Паралимпийского комитета России, наша позиция будет оглашена на посвященной этой теме специальной пресс-конференции 8 февраля», — цитирует главу комитета МПК Эндрю Парсонса ТАСС.

Парсонс добавил, что не может отвечать на вопросы о восстановлении ПКР в правах до указанной даты, поскольку «такова воля исполкома», и он должен «её уважать».

Вопрос восстановления ПКР обсуждался на заседании исполнительного комитета в Лондоне (Великобритания). Следующее заседание по вопросу восстановления ПКР пройдёт в Бонне (Германия).

22 января 2019 года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) решил сохранить статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и признать его соответствующим кодексу организации. Сохранение статуса РУСАДА являлось последним критерием для восстановления ПКР в правах.

МПК в 2016 году принял временное решение о лишении членства ПКР в международной организации. По данной причине российские спортсмены не смогли принять участие в Играх 2016 года. На Паралимпийские игры 2018 года отправились несколько спортсменов в нейтральном статусе.


#WADA #РУСАДА #ПКР
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