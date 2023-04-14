МПК примет решение по допуску россиян к Паралимпиаде независимо от МОК

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В сентябре Международный паралимпийский комитет (МПК) без участия Международного олимпийского комитета (МОК) решит, допускать ли спортсменов из России и Белоруссии к Играм 2024 года в Париже. Голосование национальных комитетов проведут на генеральной ассамблее МПК, заявил президент МПК Эндрю Парсонс в интервью Kyodo News.

Наша позиция в отношении России и Белоруссии не изменилась. МОК дал рекомендацию международным спортивным организациям, но она не распространяется на паралимпийское движение. <...> Нам всегда нравится быть едиными и иметь сильное единство в мире спорта, но это не то, что будет важнее, — сказал Парсонс.

Первоначально МПК планировал разрешить спортсменам из двух стран участвовать в соревнованиях в Пекине в качестве нейтральных, но изменил свою позицию после того, как несколько команд и спортсменов пригрозили бойкотировать Паралимпийские игры.

Ранее МОК отложил решение об участии российских спортсменов в Олимпиаде 2024 года в Париже. По итогам саммита организации комитет рекомендовал не допускать до соревнований российских спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. При этом атлетам с российскими и белорусскими паспортами предлагалось разрешить участвовать в состязаниях только в нейтральном статусе.