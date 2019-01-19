USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,725.67 $
МОСКВА-5°C20:44
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Волков сделал прогноз на бой Емельяненко — Бейдер

Александр Волков vk.com/volkov_ufc эксклюзивы

Александр Волков

спорт [ версия для печати ]

Российский боец UFC Александр Волков поделился ожиданиями и сделал прогноз на финальный бой Гран-при Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.

"Бейдер на категорию ниже Фёдора, но у Емельяненко как раз с такими бойцами и возникали сложности чаще всего. Дело в том, что полутяжи не уступают ему в скорости, а Фёдор привык иметь в этом компоненте преимущество над тяжеловесами. Надеюсь, что Фёдор продемонстрирует ему свои лучшие навыки самбо. Хотя букмекеры и считают фаворитом Бейдера, я всё-таки поставлю на Фёдора", - поделился Волков с News.ru.

В то же время боец отметил, что немного предвзят, когда дело касается боёв россиян.

Напомним, что поединок Емельяненко и Бейдера станет главным событием турнира Bellator 214, который пройдёт в Ингвулде (США) 26 января.

Полная версия интервью бойца доступна на сайте News.ru в разделе «Спорт».


#ФедорЕмельяненко #АлександрВолков #смешанныеединоборства
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг


читайте также
спорт 20:02, 19 января 2019
Волков хочет подраться на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский тяжеловес — о тренировке с футболистом и предстоящем бое в Питере
спорт 19:55, 19 января 2019
Волков: у Дзюбы получилось неплохо боксировать
Российский тяжеловес — о тренировке с футболистом и предстоящем бое в Питере
Тренер — о подготовке к бою с Бейдером
спорт 17:45, 16 января 2019
Мичков: козыри Емельяненко — скорость и сила духа
Тренер — о подготовке к бою с Бейдером
Лента новостей
общество 20:40
Списание долгов с чеченцев сочли незаконным
в мире 20:36
Япония согласна обсудить переименование Японского моря
общество 20:34
Суд продлил задержание Алексу Лесли
спорт 20:30
В сборной РФ по биатлону на эстафету нашли слабое звено
общество 20:26
Валуев объяснил пар из купели заботой о рыбах
Другие новости
спорт 20:30
В сборной РФ по биатлону на эстафету нашли слабое звено
спорт 20:03
Чемпион США по фигурному катанию покончил с собой
спорт 20:02
Волков хочет подраться на турнире UFC в Санкт-Петербурге
спорт 19:55
Волков: у Дзюбы получилось неплохо боксировать
Российский тяжеловес — о тренировке с футболистом и предстоящем бое в Питере
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top