Волков сделал прогноз на бой Емельяненко — Бейдер

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Александр Волков

Российский боец UFC Александр Волков поделился ожиданиями и сделал прогноз на финальный бой Гран-при Bellator в тяжёлом весе между Фёдором Емельяненко и Райаном Бейдером.

"Бейдер на категорию ниже Фёдора, но у Емельяненко как раз с такими бойцами и возникали сложности чаще всего. Дело в том, что полутяжи не уступают ему в скорости, а Фёдор привык иметь в этом компоненте преимущество над тяжеловесами. Надеюсь, что Фёдор продемонстрирует ему свои лучшие навыки самбо. Хотя букмекеры и считают фаворитом Бейдера, я всё-таки поставлю на Фёдора", - поделился Волков с News.ru.

В то же время боец отметил, что немного предвзят, когда дело касается боёв россиян.

Напомним, что поединок Емельяненко и Бейдера станет главным событием турнира Bellator 214, который пройдёт в Ингвулде (США) 26 января.

Полная версия интервью бойца доступна на сайте News.ru в разделе «Спорт».