Волков победил Розенстрайка в главном бою турнира UFC

Фото: vk.com/alexander_volkov_club

Россиянин Александр Волков победил суринамца Жаирзиньо Розенстрайка в главном бою турнира UFC Fight Night 207. Встреча состоялась в ночь на воскресенье, 5 июня, в Лас-Вегасе. Поединок завершился в первом раунде.

Российскому спортсмену удалось провести серию ударов, после которой судьи остановили бой и зафиксировали победу Волкова техническим нокаутом. Розенстрайк остался недоволен решением арбитров. По его мнению, бой остановили слишком рано.

Волков одержал 35-ю победу в карьере. В его активе также десять поражений. Розенстрайк проиграл четвёртый поединок в карьере при 12 победах.

19 марта Волков в рамках UFC проиграл англичанину Тому Аспиналлу. Британец провёл успешный болевой приём.