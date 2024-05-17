Волейболистку Гончарову дисквалифицировали после оскорбительных жестов

Фото: Виталий Невар/РИА Новости

Наталия Гончарова

Волейболистку сборной России и московского «Динамо» Наталию Гончарову дисквалифицировали на шесть месяцев за неспортивное поведение, сообщили ТАСС во Всероссийской федерации волейбола. Известно, что в апреле текущего года спортсменка продемонстрировала оскорбительные жесты в адрес команды «Локомотив».

Гончарова условно дисквалифицирована на шесть месяцев из-за неспортивного поведения. Она также отстранена от одной игры чемпионата России по волейболу в следующем сезоне, — говорится в сообщении.

Если нарушение повторится за время действия условной дисквалификации, то решение об отстранении станет безусловным, добавили в федерации. В этом случае к шести месяцам добавится новый срок.

Ранее сообщалось, что российского голкипера Ивана Федотова отстранили от всех соревнований под эгидой Международной федерации хоккея. По имеющейся информации, запрет будет действовать три года. Федерация также запретила спортсмену выступать на клубных турнирах организаций — членов IIHF. Ограничение будет действовать в течение полугода после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за игнорирование первоначальной четырехмесячной дисквалификации.