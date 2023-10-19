Волейболистка бросила спорт ради горячих снимков: её фото

Фото: Социальные сети

Кайла Симмонс

Американка Кайла Симмонс была звездой университетской команды по волейболу, но судьба и руководство университета распорядились иначе — теперь она модель.

Симмонс была не просто звездой, но и капитаном команды, другие университеты буквально выстраивались в очередь, дабы переманить к себе. Но у Кайлы было и другое увлечение — она обожала фотографироваться в купальниках. В итоге ее увлечение не прошло мимо внимания руководства учебного заведения, которое поставило ей довольно простой ультиматум — выбрать что-то одно. И Симмонс выбрала карьеру бикини-модели.

Ныне у неё миллион подписчиков в социальных сетях, а западные СМИ порой называют её «самой сексуальной волейболисткой в мире», даром что со спортом Кайла теперь никак не связана.

Её фото — в галерее NEWS.ru.