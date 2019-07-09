https://static.news.ru/photo/thunk_1024.jpg

Либеро казанского «Зенита» и сборной России по волейболу Алексей Вербов принял решение о завершении игровой карьеры.

Однако Вербов сможет вернуться в Большой спорт в любой момент для участия в Олимпийских играх, сообщил агент волейболиста.

В марте 2019 года Вербов уже говорил, что планирует завершить карьеру по окончании сезона и полностью перейти на работу тренера. Ему предлагали взять шефство над молодёжной сборной России.

37-летний Вербов выступал за казанский «Зенит», в этом же клубе в последнее время он совмещал игровую карьеру с тренерской деятельностью. В отдельных матчах Вербов заменял главного тренера Владимира Алекно.

Вербов многократный победитель чеомпинатов Европы Мировой лиги. Бронзовый призёр Олимпийских игр в Афинах и в Пекине.

Ранее олимпийская чемпионка по фигурному катанию в командном зачёте, чемпионка Европы Екатерина Боброва объявила о завершении карьеры, писал News.ru.