Военкор объяснил, почему не жалеет об отъезде спортсменов из России Сладков: если уезжающие из России спортсмены не с нами, то против нас

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Александр Сладков

Если покидающие Россию спортсмены не с нами, то против нас, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. Он отмечает, что пока они «страдают от отлучения от соревнований», российский солдат отдает жизнь и здоровье, в том числе и за то, чтобы «ни одна западная сволочь не позволила себе усомниться в российских правах на участие в Олимпийских играх».

Один воюет, второй страдает от отлучения от соревнований <...> Солдат сегодня, собственно, воюет в том числе для того, чтоб ни одна западная сволочь не позволила себе усомниться в российских правах на участие в Олимпийских играх. Солдат сегодня вообще воюет за наши права и нашу свободу, — пишет журналист.

Военкор отмечается, что на фронте тоже есть свои «олимпийские чемпионы». И они, по его словам, ничуть не ниже по необходимости для Родины, чем спортсмены. Уезжающих из России спортсменов не жалко, считает он, в отличие от айтишников и ученых, которых призывает вернуть и создать для них условия.

А спортсмены пусть едут. Если они не с нами. Кто не с нами, тот против нас, — заключает Сладков.

Слова журналиста стали ответом на заявление бывшего защитника московского ЦСКА и сборной России по футболу Василия Березуцкого. Накануне он призвал российских спортсменов уезжать из страны ради выступлений на турнирах.

Во вторник, 14 ноября, президент РФ Владимир Путин в своем обращении к участникам мероприятия «100 дней до Игр будущего» заявил, что для России спорт является не просто состязанием, а воплощением справедливости, равноправия и гуманизма. Он подчеркнул, что спорт представляет собой путь к укреплению взаимопонимания между странами и народами.