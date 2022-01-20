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Во Франции предложили запретить ношение хиджаба на спортивных соревнованиях

18:22, 20 января 2022
Во Франции предложили запретить ношение хиджаба на спортивных соревнованиях Фото: Anke Waelischmiller/SVEN SIMON/Global Look Press
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Сенат Франции проголосовал за запрет на ношение хиджаба во время спортивных соревнований. За данное решение проголосовали 160 человек, против — 143. Политики считают, что подобная мера необходима, чтобы соблюсти религиозный нейтралитет, сообщает The Independent.

Если ношение хиджаба не будет прямо запрещено, мы можем увидеть появление общественных спортивных клубов, пропагандирующих определённые религиозные символы, — говорится в сообщении.

Также одним из аргументов за запрет хиджабов стало то, что они могут представлять угрозу безопасности для тех, кто носит их во время занятий спортом.

В 2024 году в Париже пройдут летние Олимпийские игры.

Ранее сообщалось, что федерация футбола Финляндии решила подарить хиджабы всем женщинам-футболисткам, кто изъявит желание.

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