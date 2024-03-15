Теннисисты бежали с корта из-за появления пчел Матч Алькарас – Зверев на турнире в США прерывался из-за атаки пчел

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Карлос Алькарас и Александр Зверев

Матч 1/4 финала теннисного турнира категории «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе между испанцем Карлосом Алькарасом и немцем Александром Зверевым прерывался из-за атаки пчел, передает РИА Новости. Позже встреча все-таки завершилась победой Алькараса со счетом 6:3, 6:1.

Это было странно, я никогда не видел ничего подобного на теннисном корте. После того, как мы выбежали с корта, смотрели по телевизору на нашествие пчел и смеялись над этим. Это было забавно. Мне запомнится именно это, а не теннис, — заявил Алькарас.

Ранее иммунолог-аллерголог Надежда Логинова рассказала, что делать при укусе осы в область гортани. По ее словам, реакция на укус может протекать в виде системной аллергической реакции и анафилактического шока, поэтому, если насекомое попало внутрь организма, это может привести к летальному исходу. Врач посоветовала в таком случае промыть желудок, например «ресторанным» способом, и обратиться к врачу. Врач отметила, что в желудочно-кишечном тракте огромное количество сосудов, поэтому, если насекомое с жалом попало в рот, всасывание яда происходит гораздо быстрее.

Ранее стало известно, что отдыхающие в санатории в Нижнем Новгороде взрослые и дети пострадали от нападения пчел. Инцидентом заинтересовалась прокуратура Нижегородской области.