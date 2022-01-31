Вместо миллионов тюрьма: футболист изнасиловал подругу

В воскресенье 20-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений. По предварительным данным, пострадавшей оказалась 18-летняя Харриет Робсон, с который спортсмен встречался со школы. NEWS.ru рассказывает все подробности дела.

Катализатором процесса стал пост девушки в своём Instagram, в котором она обвинила Гринвуда в домашнем насилии. Робсон выложила несколько фотографий, на которых были видны многочисленные гематомы по всему телу. Одно из фото было подписано: «Для любого, кто хочет знать, как Гринвуд на самом деле обращается со мной».

Помимо этого девушка выложила видео, на котором видны следы побоев, а из её губы течёт кровь. Вскоре появилось аудио, на котором Робсон, предположительно, ведёт диалог с футболистом.

— Мне плевать, что ты хочешь. Харриет, тебе нужно поднять ноги. Подними свои чертовы ноги.

— Нет, я не хочу заниматься сексом.

— Мне плевать, что ты хочешь. Заткнись и не разговаривай со мной.

— Перестань подставлять ко мне свой член.

— Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь заниматься со мной сексом, слышишь? Я тебя вежливо попросил, а ты не хочешь. Что ещё ты хочешь, чтобы я сделал? Толкни меня ещё раз и посмотри, что с тобой будет.

— Нет.

Предположительно, компрометирующие посты находились в Сети всего несколько часов, прежде чем были удалены, но пользователи Интернета и английские СМИ сумели сохранить все данные. Примечательно, что аудио было датировано октябрём прошлого года. Скорее всего, именно тогда было совершено преступление.

Joel Goodman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Представитель полиции Манчестера заявил, что следователи начали расследование после того, как «узнали об изображениях и видео в социальных сетях, опубликованных женщиной, сообщающей о случаях физического насилия».

По подозрению в изнасиловании и нападении был арестован мужчина в возрасте 20 лет. Он остаётся под стражей для допроса. Расследование продолжается, — добавил представитель правопорядка.

Криминалисты уже посетили особняк Гринвуда, который стоит 2 млн фунтов стерлингов и расположен в престижной деревне Боудон.

«Манчестер Юнайтед» отстранил восходящую звезду, которая зарабатывает 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю, незадолго до того, как стало известно о его аресте.

Он не вернётся к тренировкам и не будет играть в матчах до дальнейшего уведомления, — говорится в заявление «Манчестер Юнайтед».

В воскресенье днём Харриет Робсон дала показания полиции в доме своей семьи. При этом, со слов отца пострадавшей, аккаунт его дочери в Instagram был взломан. Она не планирована выкладывать эти материалы в Сеть.

Между тем старшая сестра девушки призналась в интервью The Sun, что была шокирована случившимся.

Моя сестра — прекрасная молодая девушка. Никто не заслуживает такого. Если полиция не проведёт полного расследования, значит, что-то не так. Я верю, что они поступят правильно. Я надеюсь, что моя сестра получит справедливость. Она её заслуживает. Это всё, что имеет значение, — сказал старшая сестра Харриет Робсон.

Бывший генеральный прокурор Назир Афзал, проповедующий ислам и выступающий за права женщин, заявил, что фотографии и особенно аудио были «чрезвычайно шокирующими».

Домашнее насилие — уголовное преступление в Великобритании, за него могут дать — до пяти лет, за сексуальные преступления — от четырёх до семи. Но всё зависит от степени побоев, обвинение может применить и более серьёзную статью.

Мэйсон Гринвуд Phil Duncan via imago-images.de/Global Look Press

Что же касается футбольной карьеры Гринвуда, здесь всё понятно. «Манчестер Юнайтед» может разорвать контракт с футболистом. Кроме того, он может потерять рекламные контракты. Представитель спортивной одежды Nike уже заявил, что «в компании серьёзно обеспокоены обвинениями и будут внимательно следить за ситуацией». По данным Daily Mail, с этой фирмой у Гринвуда заключён многомиллионный контракт.

Отмечается, что партнёры Гринвуда по «Манчестер Юнайтед», в том числе Давид де Хеа и Криштиану Роналду, отписались от него в социальных сетях.

Это далеко не первый подобный случай в Англии. Участниками секс-скандалов были Кайл Уокер, Уэйн Руни, Райан Гиггз и Пол Гаскойн. Можно вспомнить, что параллельно в Манчестере проходит дело защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди. В этом году он предстанет перед судом по семи пунктам обвинения в изнасиловании и одному в сексуальном насилии с участием пяти женщин. Футболист был арестован ещё в августе, а выйти под залог ему удалось только в начале января.

Будем надеяться, что в обоих случаях деньги не сыграют решающую роль и каждый фигурант уголовного дела понесёт заслуженное наказание.