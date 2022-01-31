Вместо миллионов тюрьма: футболист изнасиловал подругу

В воскресенье 20-летний футболист «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд был арестован по подозрению в изнасиловании и причинении телесных повреждений. По предварительным данным, пострадавшей оказалась 18-летняя Харриет Робсон, с который спортсмен встречался со школы. NEWS.ru рассказывает все подробности дела.
Катализатором процесса стал пост девушки в своём Instagram, в котором она обвинила Гринвуда в домашнем насилии. Робсон выложила несколько фотографий, на которых были видны многочисленные гематомы по всему телу. Одно из фото было подписано: «Для любого, кто хочет знать, как Гринвуд на самом деле обращается со мной».
Помимо этого девушка выложила видео, на котором видны следы побоев, а из её губы течёт кровь. Вскоре появилось аудио, на котором Робсон, предположительно, ведёт диалог с футболистом.
— Мне плевать, что ты хочешь. Харриет, тебе нужно поднять ноги. Подними свои чертовы ноги.
— Нет, я не хочу заниматься сексом.
— Мне плевать, что ты хочешь. Заткнись и не разговаривай со мной.
— Перестань подставлять ко мне свой член.
— Я хочу тебя трахнуть. Мне плевать, что ты не хочешь заниматься со мной сексом, слышишь? Я тебя вежливо попросил, а ты не хочешь. Что ещё ты хочешь, чтобы я сделал? Толкни меня ещё раз и посмотри, что с тобой будет.
— Нет.
Предположительно, компрометирующие посты находились в Сети всего несколько часов, прежде чем были удалены, но пользователи Интернета и английские СМИ сумели сохранить все данные. Примечательно, что аудио было датировано октябрём прошлого года. Скорее всего, именно тогда было совершено преступление.
Представитель полиции Манчестера заявил, что следователи начали расследование после того, как «узнали об изображениях и видео в социальных сетях, опубликованных женщиной, сообщающей о случаях физического насилия».
По подозрению в изнасиловании и нападении был арестован мужчина в возрасте 20 лет. Он остаётся под стражей для допроса. Расследование продолжается, — добавил представитель правопорядка.
Криминалисты уже посетили особняк Гринвуда, который стоит 2 млн фунтов стерлингов и расположен в престижной деревне Боудон.
«Манчестер Юнайтед» отстранил восходящую звезду, которая зарабатывает 75 тысяч фунтов стерлингов в неделю, незадолго до того, как стало известно о его аресте.
Он не вернётся к тренировкам и не будет играть в матчах до дальнейшего уведомления, — говорится в заявление «Манчестер Юнайтед».
В воскресенье днём Харриет Робсон дала показания полиции в доме своей семьи. При этом, со слов отца пострадавшей, аккаунт его дочери в Instagram был взломан. Она не планирована выкладывать эти материалы в Сеть.
Между тем старшая сестра девушки призналась в интервью The Sun, что была шокирована случившимся.
Моя сестра — прекрасная молодая девушка. Никто не заслуживает такого. Если полиция не проведёт полного расследования, значит, что-то не так. Я верю, что они поступят правильно. Я надеюсь, что моя сестра получит справедливость. Она её заслуживает. Это всё, что имеет значение, — сказал старшая сестра Харриет Робсон.
Бывший генеральный прокурор Назир Афзал, проповедующий ислам и выступающий за права женщин, заявил, что фотографии и особенно аудио были «чрезвычайно шокирующими».
Домашнее насилие — уголовное преступление в Великобритании, за него могут дать — до пяти лет, за сексуальные преступления — от четырёх до семи. Но всё зависит от степени побоев, обвинение может применить и более серьёзную статью.
Что же касается футбольной карьеры Гринвуда, здесь всё понятно. «Манчестер Юнайтед» может разорвать контракт с футболистом. Кроме того, он может потерять рекламные контракты. Представитель спортивной одежды Nike уже заявил, что «в компании серьёзно обеспокоены обвинениями и будут внимательно следить за ситуацией». По данным Daily Mail, с этой фирмой у Гринвуда заключён многомиллионный контракт.
Отмечается, что партнёры Гринвуда по «Манчестер Юнайтед», в том числе Давид де Хеа и Криштиану Роналду, отписались от него в социальных сетях.
Это далеко не первый подобный случай в Англии. Участниками секс-скандалов были Кайл Уокер, Уэйн Руни, Райан Гиггз и Пол Гаскойн. Можно вспомнить, что параллельно в Манчестере проходит дело защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди. В этом году он предстанет перед судом по семи пунктам обвинения в изнасиловании и одному в сексуальном насилии с участием пяти женщин. Футболист был арестован ещё в августе, а выйти под залог ему удалось только в начале января.
Будем надеяться, что в обоих случаях деньги не сыграют решающую роль и каждый фигурант уголовного дела понесёт заслуженное наказание.