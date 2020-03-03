https://static.news.ru/photo/be5b6a48-5d3a-11ea-b859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Москвы на данный момент не принимали решений об отмене или ограничении каких-либо запланированных массовых мероприятий из-за опасения распространения коронавируса.

Пока нет решения о непроведении каких-либо запланированных мероприятий, — цитирует руководителя Департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что в мэрии Москвы разработали несколько сценариев действий по предупреждению завоза и распространения коронавируса в городе. В плане А говорится об отмене всех международных спортивных мероприятий, проводимых в Москве, с 28 февраля до особого указания. В плане Б есть пункт, который запрещает проведение спортивных мероприятий, а также предполагает закрытие спортивных стадионов, писал NEWS.ru.