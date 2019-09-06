https://static.news.ru/photo/15928554-d149-11e9-97e2-fa163e074e61_660.jpg Владе Дивац Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Дважды выигравший серебро Олимпийских игр серб Владе Дивац официально введён в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.

В Спрингфилде в пятницу состоялась торжественная церемония, посвящённая этому событию, передаёт AFP .

В своей торжественной речи Дивац затронул ситуацию на Балканах и рассказал, чем для него всегда был баскетбол.

Общность живущих на Балканах людей похожа на неблагополучную семью. Мы можем драться и спорить, но всё же мы семья. Для меня баскетбол всегда ассоциировался с любовью, — сказал он.

В NBA Дивац выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сакраменто» и «Шарлотт». В его копилке 1134 матча в регулярных чемпионатах, 13 тыс. очков и более 9 тыс. подборов.

Кроме серба в Зал славы 6 сентября были приняты Пол Вестфал, Бобби Джонс, Эл Эттлз, Тереза Уизерспун, Сидни Монкриф и Джек Сикма. Посмертно введены Чак Купер и Карл Браун.

Ранее News.ru писал, что сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира. Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.