Дважды выигравший серебро Олимпийских игр серб Владе Дивац официально введён в Зал славы баскетбола имени Нейсмита.
В Спрингфилде в пятницу состоялась торжественная церемония, посвящённая этому событию, передаёт
В своей торжественной речи Дивац затронул ситуацию на Балканах и рассказал, чем для него всегда был баскетбол.
Общность живущих на Балканах людей похожа на неблагополучную семью. Мы можем драться и спорить, но всё же мы семья. Для меня баскетбол всегда ассоциировался с любовью, — сказал он.
В NBA Дивац выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», «Сакраменто» и «Шарлотт». В его копилке 1134 матча в регулярных чемпионатах, 13 тыс. очков и более 9 тыс. подборов.
Кроме серба в Зал славы 6 сентября были приняты Пол Вестфал, Бобби Джонс, Эл Эттлз, Тереза Уизерспун, Сидни Монкриф и Джек Сикма. Посмертно введены Чак Купер и Карл Браун.
Ранее News.ru писал, что сборная России по баскетболу не вышла в плей-офф Кубка мира. Сборная Аргентины обыграла Венесуэлу во втором раунде Кубка мира по баскетболу, проходящего в Китае, со счётом 87:67.