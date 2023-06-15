«Визу не дадим»: с российскими спортсменами решили бороться по-новому Уже несколько стран отказали российским атлетам в выдаче виз, несмотря на допуск со стороны международных спортивных организаций

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Российских спортсменов постепенно возвращают на международную арену. В 2024 году в Париже состоятся летние Олимпийские игры, квалификация в некоторых видах спорта в самом разгаре. Но россияне рискуют пропустить главный старт в карьере даже после допуска от международных федераций. Правительства стран, в которых проходят отборочные соревнования, отказывают нашим спортсменам в визах. NEWS.ru расскажет, какие страны не хотят видеть россиян и есть ли возможность противодействовать этому способу отстранения.

Молодежь не пустили на чемпионат Европы

С 26 июня по 2 июля в Сантьяго-де-Компостела пройдет молодежный чемпионат Европы по борьбе. Российские спортсмены должны были принять в нем участие в нейтральном статусе. 4 апреля Объединенный мир борьбы (UWW) не только вернул наших атлетов на турниры под своей эгидой, но и предложил МОК смягчить критерии допуска в отношении борцов, работающих по контракту с военными организациями.

Но в Испании решили по-другому: молодежке России отказали в выдаче виз для участия в чемпионате Европы. Об этом сообщил глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Михаил Мамиашвили

«Сегодня нашей команде до 20 лет Испания отказала в выдаче виз для участия в чемпионате Европы — всей команде, всем тренерам, всем специалистам. Ничего страшного, будем сильнее, работаем дальше. Сейчас наша команда выступает на первенстве до 17 лет в албанской Тиране, допущены были все. И команда уже принесла медали», — сказал Мамиашвили.

Он пообещал обратиться в МОК и Международную федерацию борьбы для разрешения вопроса.

Киберспортсменам не могут обеспечить безопасность

Киберспортсменов РФ не пустили на чемпионат мира в Румынии после того, как мэр принимающего города Яссы Михай Кирика заявил, что не сможет обеспечить безопасность россиян. Президент Федерации киберспорта России Дмитрий Смит сказал, что Кирика ему на это очень «сильно намекнул».

И Россия, и Белоруссия имели право поучаствовать в турнире в Яссах как нейтральные в соответствии с позицией, принятой Международной федерацией киберспорта (IESF), но даже там оказались бессильны перед мэром Кирикой.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

«Несмотря на то что IESF твердо верит в объединяющую силу спорта и инклюзивность спортсменов из разных стран, крайне важно уделять первостепенное внимание безопасности и защищенности всех участников», — объяснили в федерации.

На предыдущем чемпионате мира на Бали российская команда заняла третье место в турнире по CS:GO.

Польша отказала российским фехтовальщикам

Польша отменила женский этап Кубка мира по рапире, который должен был пройти в конце апреля. Это произошло после того, как Международная федерация фехтования (FIE) отклонила предложенные ей ограничения для спортсменов из России и Белоруссии. Мероприятие было частью квалификации к Олимпийским играм — 2024 в Париже.

Польская федерация фехтования хотела, чтобы россияне и белорусы подписали декларацию о том, что «не поддерживают СВО на Украине». А польское консульство заведомо отказало российским фехтовальщикам в визах для участия. Примеру поляков последовали и другие страны — организаторы (Швеция, Германия, Франция и Финляндия) турниров по фехтованию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Группа из 39 спортсменов из России и Белоруссии зарегистрировалась для участия в чемпионате мира в этом году, но только 11 из них были допущены правительством Италии в качестве нейтральных участников к соревнованиям, которые должны были пройти с 22 по 30 июля в Милане. Среди россиян, не допущенных к чемпионату мира, Софья Позднякова, обладательница олимпийских золотых медалей в личном и командном зачетах Токио-2020.

Германия настроена отказывать всем

Пока случаи отказа в визах российским спортсменам единичны. Но есть вероятность, что скоро это станет тенденцией. Кроме Польши, Испании и Румынии подобную практику могут использовать страны Балтии и Великобритания. В Германии предложили отказывать российским спортсменам в выдаче виз на постоянной основе. Министр внутренних дел страны Нэнси Фезер заявила, что Россия пользуется спортивными площадками в качестве «сцены для своей пропаганды».

«Если МИД Германии согласится со мной в этой позиции, мы будем отказывать в визах российским и белорусским спортсменам, въезжающим в Германию», — сказала Фейзер в середине мая.

С отказами в предоставлении виз могут столкнуться и российские фигуристы, если Международный союз конькобежцев (ISU) все-таки примет решение вернуть их на соревнования под своей эгидой, в июне отстранение наших спортсменов было продлено. Президент союза конькобежцев Литвы Витаутас Ясутис заявил, что на чемпионате Европы — 2024 в Каунасе не должно быть россиян и белорусов.

«Дело в том, что одна из сильнейших стран в этом виде спорта оказалась отстранена. В какой-то степени это наносит ущерб бюджету Международного союза конькобежцев, в какой-то степени упал уровень отдельных дисциплин, но желания вернуть их нет. Мы очень приветствуем это решение».

Свищев призвал наказать Испанию

Отказ Испании выдать визы российским борцам является незаконным и безосновательным решением, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев. Он напомнил, что Международная федерация борьбы еще в апреле допустила борцов из РФ до международных соревнований в нейтральном статусе. По мнению Свищева, в таком случае испанская федерация должна понести наказание и лишиться права проводить международные турниры.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев

«Решение испанских властей невозможно объяснить логически. Страна-организатор, получившая право на проведение соревнования, несет ответственность за безопасность спортсменов и их визовую поддержку. Если по каким-то причинам обязательства не выполняются, значит, организаторы должны понести наказание», — сказал Свищев.

Как отметил депутат, если Испания не допустила российских борцов из солидарности с проукраинскими силами, то это дискриминация по национальному признаку. Он считает, что Международная федерация борьбы обязана наказать страну-организатора и не позволять ей проводить турниры.

«Это не про спорт»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова уверена, что число стран, отказывающих российским атлетам в выдаче виз, будет увеличиваться.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Депутат Госдумы Светлана Журова

«И международная федерация не может ничего с этим сделать, они не могут воздействовать на правительство. Таким образом некоторые страны убирают такого соперника, как Россия. Это не про спорт, это политика. Причем одних россиян пускают, а другим отказывают. В итоге не едут сильные спортсмены», — цитирует Журову Metaratings.

Она призналась, что ни Международная федерация, ни российская сторона не понимают, что делать в такой ситуации. Можно лишить Испанию соревнований, но если десятки стран последуют ее примеру, то у всех соревнования не отберешь, это будет коллапс.

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