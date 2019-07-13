https://static.news.ru/photo/e02eb9d2-a55b-11e9-8e82-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Вице-премьер России Виталий Мутко отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об удовлетворении его апелляции на пожизненное отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

До ближайших Игр еще далеко, сейчас у меня совершенно другие планы и большие задачи — развитие регионов, строительство, ЖКХ, национальные проекты. Поэтому по соревнованиям мне сейчас просто некогда ездить, — сообщил вице-премьер ТАСС .

После проведённого в 2017-м году расследования Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно запретил Мутко посещать Олимпийские игры любом качестве.

В мае 2018 года он был назначен вице-премьером, ответственным за вопросы строительства и жилищной политики.

Посол чемпионата мира по футболу — 2018 Виктория Лопырёва прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о романе с Мутко, писал News.ru.