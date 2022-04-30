Virtus.pro попрощалась с игроком, нарисовавшим Z в официальном матче

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская киберспортивная организация Virtus.рro 30 апреля заявила, что разрывает контракт с игроком Иваном Москаленко, выступающим под ником Pure, который в матче против команды Mind Games изобразил букву Z на мини-карте, говорится на сайте организации. Через несколько часов после действия игрока организаторы турнира, в котором выступала Virtus.рro, объявили о дисквалификации всей команды.

Инцидент произошёл 29 апреля.

В своём официальном заявлении касательно Москаленко представители клуба заявили, что его действия привели к дисквалификации всей команды с турнира и ухудшению отношений с международными организациями.

Напомним, Virtus.рro всухую победила команду Mind Games (2:0) и вышла в финал против команды BetBoom, однако вследствие инцидента встреча не состоится.

Любые поступки имеют последствия, были они при этом умышленными или нет. Virtus.pro на протяжении всей своей истории последовательно выступает против разжигания розни и ненависти в киберспорте. Клуб расторгает контракт с Иваном Pure Москаленко за действия, недостойные профессионального игрока, которые привели к дисквалификации команды с турнира и нанесли колоссальный вред отношениям клуба с международным киберспортивным сообществом, — говорится в заявлении.

Ранее представители российского клуба Virtus.pro в беседе с NEWS.ru высказались против дискриминации граждан РФ в киберспорте, в том числе выступающих в составе зарубежных команд. В Virtus.pro добавили, что «отдельными активистами ведётся кампания» по бойкотированию участников соревнований из РФ, как отдельных профессионалов, так и целых коллективов.