Виражи и трамплины на льду: Гран-при Москвы по скоростному спуску

18 февраля 2024 в 09:14

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гран-при Москвы по скоростному спуску на коньках

Гран-при Москвы по скоростному спуску на коньках стартовал 17 февраля. Спортсменам из России, Франции, Германии, Польши и Финляндии нужно преодолеть 300-метровую трассу с виражами и трамплинами на Воробьевых горах.

Скоростной спуск на коньках — динамичный экстремальный вид спорта. Скорость спортсменов достигает 70 километров в час, стартуют одновременно четыре человека. Участников турнира уже наградил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Кадры с соревнований — в галерее NEWS.ru.

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