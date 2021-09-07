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Винер высказалась о соперничестве Авериной и Ашрам

14:07, 07 сентября 2021
Винер высказалась о соперничестве Авериной и Ашрам Ирина Винер Фото: Андрей Никеричев/АГН
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о соперничестве россиянки Дины Авериной и израильтянки Линой Ашрам, разыгравших высшие награды на Олимпиаде-2020 в Токио. Слова Винер приводит ТАСС.

Для меня и почти для всего мира выиграла Дина Аверина. Линой Ашрам ни в чём не виновата, но в её адрес было столько неважных сообщений, что она даже была вынуждена выключить Instagram, — сказала Винер.

Ранее стало известно, что сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Японии 18–24 октября.

На Олимпийских играх в Токио в личном многоборье Линой Ашрам обошла Дину Аверину, несмотря на потерю предмета в упражнении с лентой.

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