Винер высказалась о соперничестве Авериной и Ашрам
Михаил Потапов
Михаил Потапов
14:07, 07 сентября 2021
Ирина ВинерФото: Андрей Никеричев/АГН
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Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о соперничестве россиянки Дины Авериной и израильтянки Линой Ашрам, разыгравших высшие награды на Олимпиаде-2020 в Токио. Слова Винер приводит ТАСС.
Для меня и почти для всего мира выиграла Дина Аверина. Линой Ашрам ни в чём не виновата, но в её адрес было столько неважных сообщений, что она даже была вынуждена выключить Instagram, — сказала Винер.
Ранее стало известно, что сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Японии 18–24 октября.
На Олимпийских играх в Токио в личном многоборье Линой Ашрам обошла Дину Аверину, несмотря на потерю предмета в упражнении с лентой.