Винер высказалась о соперничестве Авериной и Ашрам

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер высказалась о соперничестве россиянки Дины Авериной и израильтянки Линой Ашрам, разыгравших высшие награды на Олимпиаде-2020 в Токио. Слова Винер приводит ТАСС.

Для меня и почти для всего мира выиграла Дина Аверина. Линой Ашрам ни в чём не виновата, но в её адрес было столько неважных сообщений, что она даже была вынуждена выключить Instagram, — сказала Винер.

Ранее стало известно, что сборная Израиля по художественной гимнастике снялась с чемпионата мира по художественной гимнастике, который пройдет в Японии 18–24 октября.

На Олимпийских играх в Токио в личном многоборье Линой Ашрам обошла Дину Аверину, несмотря на потерю предмета в упражнении с лентой.