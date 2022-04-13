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Спорт

Винер-Усманова назвала плюсы отстранения россиян от международных стартов

Винер-Усманова заявила, что спорт в России развивается быстрее после отстранения атлетов
12:17, 13 апреля 2022
Винер-Усманова назвала плюсы отстранения россиян от международных стартов Ирина Винер-Усманова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова заявила, что в отстранении российских спортсменов от международных стартов есть положительные стороны. В интервью РБК она сообщила, что спорт в РФ развивается лучше, чем в других странах.

Мы очень довольны в какой-то степени, что нас лишили соревнований, потому что у нас всегда спорт развивается выше, быстрее, сильнее. Так было всегда. В футболе безо всяких легионеров и в гимнастике, — сказала она.

Винер-Усманова возглавляет ВФХГ с 2008 года, а до этого долго и успешно работала тренером. За свою продолжительную карьеру она воспитала ряд чемпионок и медалисток Олимпийских игр, включая Алину Кабаеву, Евгению Канаеву, Ирину Чащину, Маргариту Мамун, Яну Кудрявцеву, сестёр Дину и Арину Авериных и других.

Ранее Винер-Усманова заявила, что не допустит в своём виде спорта таких скандалов, как в фигурном катании. Также тренер рассказала, что следит за успехами отечественных фигуристов.

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