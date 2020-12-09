Винер стала лучшим тренером года

Главный тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова стала лауреатом Национальной спортивной премии в категории "Гордость России". Об этом было объявлено на торжественной церемонии, которая проходит в Москве.

Винер победила в номинации «Тренер года».

Татьяна Горбунова заявила, что находится в Новогорске в спортивном зале, однако зачитала последние.

Стать лауреатом важно, мы продолжаем верить, что флаг России будет подниматься над Мирона. Мы сделаем все возможное, чтобы наши выступления дарили эмоции и победы. Спорт — это жизнь, и мы всегда будем делать все, чтобы жизнь продолжалось, — написала Винер в письме.