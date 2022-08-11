Винер предрекла успешную политическую карьеру сестрам Авериным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дина и Арина Аверины

Если гимнасток Дину и Арину Авериных не допустят к участию в летних Олимпийских играх в 2024 году в Париже, они могут построить успешную политическую карьеру в России, рассказала Sport24 президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. По ее словам, девушки обладают всеми необходимыми для этого навыками.

После завершения карьеры Аверины могут стать хорошими депутатами. Они очень мотивированные, образованные, умные и воспитанные девушки. У них все получится, — считает Винер.

Ранее сестры Аверины сообщили, что если Международный олимпийский комитет не разрешит им принять участие в Олимпиаде, они уйдут из спорта.

С начала спецоперации на Украине российские спортсмены были отстранены от международных соревнований.

Глава Международного олимпийского комитета Томас Бах высказался про отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований. Он назвал миссию МОК не политической, а гуманитарной. При этом он заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов — защитные меры и время для их отмены ещё не пришло.

4 июля Бах провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он отметил, что позиция организации относительно санкций против Белоруссии и России не изменилась — спортсмены из этих двух стран по-прежнему отстранены от соревнований.