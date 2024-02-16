Винер поделилась, как воспитывает в своих учениках дисциплину Тренер Винер: воспитать дисциплину можно при помощи правильно подобранных слов

Фото: Никита Новак/NEWS.ru

Ирина Винер

Воспитать дисциплину можно при помощи правильно подобранных слов, заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. В разговоре с «Москвой 24» тренер отметила, что для этого необязательно ругаться на воспитанников. По ее словам, она много раз находила нужные слова, которые приводили к высокому результату ее учеников.

Я могу сказать своей девочке: «Посмотри, какая ты красавица. У тебя соболиная бровь, голубые глаза. Но ты выступаешь и тренируешься как корова». И она задумывается, кем ей лучше быть: красавицей с голубыми глазами или коровой. И я много раз находила такие слова и видела результат, — пояснила Винер.

Тренер добавила, что дисциплина является матерью всех достижений. По ее словам, недисциплинированный человек не сможет добиться успехов ни в одной области, в том числе и в спорте. При этом она отметила, что воспитывать это качество не следует через ругань или крики.

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