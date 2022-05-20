Винер отреагировала на развод с Усмановым Винер выразила надежду, что развод с Усмановым пройдёт тихо и спокойно

Ирина Винер / Фото Андрей Никеричев /АГН «Москва»

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о своём разводе с Алишером Усмановым. Она выразила надежду, что ей с бывшим мужем удастся согласовать все вопросы тихо и спокойно, сообщает «Р-Спорт».

Пока было первое слушание, дальше будет видно. Если всё будет тихо и спокойно, если мы обо всём договоримся, то без комментариев, — сказала Винер.

Винер и Усманов были в браке с 1992 года.

Ранее лава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова отреагировала на запрет на въезд в Латвию. Она отметила, что её не волнует это решение и что она не собирается оспаривать его.