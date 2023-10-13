Винер через послов дружественных стран обратилась к спортсменам Винер надеется на сотрудничество с дружественными странами на играх БРИКС и ШОС

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Ирина Винер

Главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер в ходе презентации своей школы в Москве заявила, что передала через послов дружественных стран обращение к спортивной общественности, сообщает корреспондент NEWS.ru. Она выразила надежду, что коллеги продолжат участвовать в играх БРИКС, ШОС, СНГ и в играх «Дружба».

В связи с тем, что сейчас происходит в мире и в спорте, для нас очень важно приглашать представителей дружественных стран, с которыми мы можем встречаться на спортивных площадках, соревноваться. И вот у нас будут игры БРИКС, игры ШОС, игры СНГ недавно прошли. Будут игры «Дружба». И сейчас послы, которые были здесь (на открытии спортивной школы Ирины Винер. — NEWS.ru), передадут привет от нас и пожелание того, что я попросила их приезжать, учиться и соревноваться, — сказала Винер.

До этого Винер заявляла, что за последние десятилетия в России к Олимпийским играм были подготовлены спортсменки из 24 стран. В частности речь идет о «художницах» из США, Японии, Китая, Бразилии, Австралии и Монголии, уточнила она. Также, по ее словам, в РФ для тренировок перед Олимпиадой приезжали спортсменки из стран Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и ЮАР.