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Вице-президент ISU назвал слухами информацию о допинге у сборной России

В ISU назвали слухами информацию о подозрительной допинг-пробе фигуриста сборной России на Олимпиаде
11:57, 09 февраля 2022
Вице-президент ISU назвал слухами информацию о допинге у сборной России Александр Лакерник Фото: Юлия КОМАРОВА/fsrussia.ru
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Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник отреагировал на информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста, который принял участие в командном турнире, где сборная России одержала победу. Функционер заявил, что не располагает официальными данными на этот счёт, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет, — сказал Лакерник.

Отметим, что в среду победители командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов не вышли на тренировку из-за информации о подозрительном допинг-тесте у одного из членов сборной России.

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