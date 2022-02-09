Вице-президент ISU назвал слухами информацию о допинге у сборной России

Фото: Юлия КОМАРОВА/fsrussia.ru

В адрес российского фигуриста Андрея Мозалёва в официальном аккаунте Instagram появились угрозы со стороны японских болельщиков, которые посчитали, что россиянин является виновником неудачного выступления Юдзуру Ханю в короткой программе.

Японский фигурист после своего выступления оказался на восьмом месте. Он совершил «бабочку», выполняя четверной сальхов. Свою неудачу Ханю объяснил наличием выбоины на льду. Несколько фанатов японца, просмотрев запись соревнований, посчитали,...