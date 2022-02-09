Вице-президент ISU назвал слухами информацию о допинге у сборной России
В ISU назвали слухами информацию о подозрительной допинг-пробе фигуриста сборной России на Олимпиаде
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
11:57, 09 февраля 2022
Александр ЛакерникФото: Юлия КОМАРОВА/fsrussia.ru
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Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник отреагировал на информацию о сомнительной допинг-пробе российского фигуриста, который принял участие в командном турнире, где сборная России одержала победу. Функционер заявил, что не располагает официальными данными на этот счёт, сообщает «Спорт-Экспресс».
Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет, — сказал Лакерник.
Отметим, что в среду победители командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Камила Валиева, Марк Кондратюк и пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов не вышли на тренировку из-за информации о подозрительном допинг-тесте у одного из членов сборной России.