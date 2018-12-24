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Вице-президент IBU рассказал об отношении к России и СБР

vk.com/russianbiathlon

спорт [ версия для печати ]

Первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамза выразил своё мнение относительно российского биатлона и ситуации с Союзом биатлонистов России (СБР).

«Вы думаете, я не хочу, чтобы россияне соревновались? Это неправда!» — приводит слова Гамзы СЭ.

По его мнению, СБР может стать членом IBU уже в сентябре следующего года. При этом Гамза отметил, что необходимо выполнить все договорённости, которые обсуждались с руководством Олимпийского комитета России (ОКР), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и СБР. Также он исключил возможность досрочного восстановления, поскольку для этого необходимо собирать внеочередной конгресс IBU.

«Российский биатлон всем очень нужен. Но при этом именно чистый российский биатлон», — подытожил он.

News.ru ранее сообщал, что российский биатлонист Евгений Гараничев после масс-старта на этапе Кубка мира в Нове-Место пожаловался на негатив со стороны зарубежных болельщиков.


#биатлон #IBU
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