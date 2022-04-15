Вице-премьер Чернышенко призвал федерации сотрудничать с «Матч ТВ»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте Федерации волейбола Украины, где приведён соответствующий документ Международной федерации волейбола (FIVB).

Мужская сборная Украины по волейболу примет участие в чемпионате мира 2022 года. Об этом сообщается на сайте Федерации волейбола Украины, где приведён соответствующий документ Международной федерации волейбола (FIVB). Таким образом,...