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Спорт

Вице-премьер Чернышенко призвал федерации сотрудничать с «Матч ТВ»

14:29, 15 апреля 2022
Вице-премьер Чернышенко призвал федерации сотрудничать с «Матч ТВ» Дмитрий Чернышенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко призвал спортивные федерации сотрудничать с «Матч ТВ». По его словам, отсутствие международных трансляций будет способствовать созданию качественного российского контента, сообщает телеканал.

На «Матч ТВ» сейчас изменилась структура вещания в связи с тем, что международные трансляции у них отняли, но в этом есть и позитивный эффект. Освободившиеся ниши нужно заполнять качественным российским контентом, — заявил Чернышенко.

С начала спецоперации на Украине большинство международных спортивных федераций отстранили российских спортсменов от международных соревнований на неопределённый срок.

Ранее Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета (МОК) отозвал орден у президента России Владимира Путина, заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака.

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