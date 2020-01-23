https://static.news.ru/photo/1a365374-3de6-11ea-b359-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) предоставила Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) подробный ответ на обвинения в адрес предыдущего руководства организации.
ВФЛА направила в AIU свои объяснения в согласованные с ним сроки, — приводит слова и.о. президента ВФЛА Юлии Тарасенко ТАСС.
Ранее СМИ сообщали, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) не собирается допускать российских спортсменов до соревнований, пока Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) не предоставит официальный ответ на обвинения в адрес предыдущего руководства. Отмечалось, что обговорённые сроки уже прошли, писал NEWS.ru.