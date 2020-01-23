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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, президент российской Федерации кёрлинга Дмитрий Свищёв подчеркнул, что спортивные федерации не собираются поддаваться давлению на российский спорт.

Таким образом в эфире радио Sputnik он прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) приостановить работу Московской антидопинговой лаборатории. По словам Свищёва, работу РУСАДА это, конечно, усложнит. Он пояснил, что теперь...