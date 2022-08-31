Ветеран «Спартака» дал прогноз предстоящей игре красно-белых с «Зенитом» Экс-игрок «Спартака» Гладилин: встреча красно-белых с «Зенитом» пройдет на равных

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Во время матча между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом», который состоится 4 сентября, будет идти равная и упорная борьба, рассказал бывший футболист и тренер красно-белых Валерий Гладилин. По его словам, игра будет очень серьезной, однако о ее результатах заранее говорить сложно.

Будет совсем другая мотивация и самоотдача. Выйдут все боеспособные, кто готов, экспериментировать уже никто не будет — выйдут самые опытные и проверенные. Игра будет на результат, — рассказал Гладилин.

Эксперт отметил хорошо поставленную игру и опытный состав у «Зенита» с мощными бразильскими легионерами. Для «Спартака» грядущий матч окажется домашним, что должно сказаться на эмоциональном фоне футболистов. Гладилин также подчеркнул их хорошую подготовку и готовность выложиться на полную силу.

Команды встретятся 4 сентября в 20.00 в рамках восьмого тура Российской премьер-лиги. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, имея в активе 17 очков. «Спартак» идет вторым, имея на балл меньше.

Футбольный клуб «Спартак» объявил о подписании контракта с сенегальским нападающим Кейта Бальде, говорится в сообщении, опубликованном на сайте московского клуба. За красно-белых форвард будет выступать под девятым номером. В активе нападающего шесть голов в 40 матчах за сборную Сенегала. В составе национальной команды он принял участие в финальном турнире чемпионата мира в России, а также стал финалистом и обладателем Кубка африканских наций в 2019 и 2021 годах соответственно.