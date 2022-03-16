«Вернётся летом»: Широков про украинца, покинувшего «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России Роман Широков выразил своё отношение к украинцам Ярославу Ракицкому и Анатолию Тимощуку. Футболист Ракицкий покинул «Зенит» в начале марта, а Тимощук продолжает работать в петербургском клубе в качестве тренера, хотя лишился всех государственных наград в родной стране. По мнению Широкова, Анатолию будут возвращены все регалии, а Ярослав будет выступать в России уже летом, сообщается в Telegram-канале журналиста Сергея Егорова.

Думаю, что это ненадолго (отняли награды. — NEWS.ru). Сейчас закончится эта история, и все вернут. Тимощук много сделал для украинского футбола. Сейчас ситуация такая, что там всех под ножи пускают, — заявил Широков.

Обладатель бронзовых медалей чемпионата Европы также объяснил, почему два бывших игрока сборной Украины по-разному отреагировали на политическую обстановку.

В отличие от Ракицкого, он (Тимощук. — NEWS.ru) здесь уже с 2007 года с перерывом на четыре года. У него, наверное, родственники и друзья как по ту сторону, так и по эту — как в Донбассе, так и здесь, — сказал Широков.

Помимо этого он добавил, что «Ракицкий вернётся в „Зенит“ летом, когда всё успокоится».

Ранее в «Зените» заявили, что решение Украинской ассоциации футбола по лишению тренерской лицензии помощника главного тренера их команды Анатолия Тимощука является жестом политической манипуляции.