Российская фигуристка Алина Загитова в эфире программы «Время» объявила о приостановлении профессиональной карьеры на неопределённый срок.

Семнадцатилетняя уроженка Ижевска всего за два года выиграла все награды, которые может завоевать фигурист, — золото чемпионата мира, золото и серебро чемпионата Европы, золото и серебро Олимпийских игр. По словам тренера спортсменки Этери Тутберидзе, Алина говорила об уходе из профессионального спорта ещё полтора года назад, однако, уверена наставница фигуристки, та ещё «соскучится и вернётся».

Алина Загитова

Сергей Булкин/NEWS.ru

azagitova/instagram.com

azagitova/instagram.com

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Павел Колобков и Алина Загитова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

Алина Загитова и Этери Тутберидзе

Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Булкин/NEWS.ru

azagitova/instagram.com

azagitova/instagram.com

Владимир Путин и Алина Загитова

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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