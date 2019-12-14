Российская фигуристка Алина Загитова в эфире программы «Время» объявила о приостановлении профессиональной карьеры на неопределённый срок.
Семнадцатилетняя уроженка Ижевска всего за два года выиграла все награды, которые может завоевать фигурист, — золото чемпионата мира, золото и серебро чемпионата Европы, золото и серебро Олимпийских игр. По словам тренера спортсменки Этери Тутберидзе, Алина говорила об уходе из профессионального спорта ещё полтора года назад, однако, уверена наставница фигуристки, та ещё «соскучится и вернётся».
Алина Загитова
Сергей Булкин/NEWS.ru
azagitova/instagram.com
azagitova/instagram.com
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Павел Колобков и Алина Загитова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алина Загитова
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
Алина Загитова и Этери Тутберидзе
Сергей Булкин/NEWS.ru
Сергей Булкин/NEWS.ru
azagitova/instagram.com
azagitova/instagram.com
Владимир Путин и Алина Загитова
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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