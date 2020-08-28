Велогонка «Тур де Франс» стартовала при строжайших условиях безопасности

https://static.news.ru/photo/d64ba5ae-e9f4-11ea-9380-fa163e074e61_660.jpg Фото: David Stockman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Многодневная велогонка «Тур де Франс» стартовала с центральной площади Массена в Ницце. Второй раз в истории спортсмены отправились в путь из этого города. Впервые это было почти сорок лет назад — в 1981 году.

Нынешний старт прошёл в условиях, когда Ницца, как и почти весь юг Франции, находятся в «красной зоне» по уровню распространения коронавируса. В связи с этим церемония, обычно собирающая десятки тысяч зрителей, прошла в присутствии лишь сотни человек — представителей команд, местных и центральных властей. Площадь Массена была строго изолирована, зрители не смогли попасть даже на близлежащие улочки.

Финиш спринтерского этапа после 156-километрового петляния по окрестностям города состоится также в Ницце, передаёт ТАСС.

Характерно, что ограничения введены в стране по всем маршрутам велогонки — зрителям предписано носить защитные маски, а также категорически запрещено приближаться к спортсменам, прикасаться к ним, пытаться сфотографироваться или взять автограф. К дорогам начальных этапов не разрешили приближаться на машинах — желающим увидеть спортсменов предстоит преодолевать пешком в окрестностях Ниццы долгие подъёмы в гору.

Впрочем, в дальнейшем, если власти префектур сочтут это возможным, всё же смогут увидеть гонку вблизи. Однако к маршруту их будут допускать после проведения жеребьёвки и обяжут строго соблюдать социальную дистанцию.

В общей сложности 107-я по счёту гонка «Тур де Франс» продлится по 20 сентября. Завершится она по традиции в Париже на Елисейских Полях 21-м этапом протяжённостью 122 км. Совокупная протяжённость маршрута от Лазурного побережья в Ницце и до финиша в столице Франции составит около 3,5 тысячи километров.

На протяжении всей веломногодневки журналистам приближаться к гонщикам запрещено.

При этом в качестве антикоронавирусных мер безопасности изначально организаторы предлагали снимать команды с дистанции, если у двух членов будет выявлена инфекция. Требование распространялось не только на спортсменов, но и на технический персонал. Впоследствии, как писал NEWS.ru, регламент был смягчён, теперь дисквалификация будет применена при заражении только непосредственно двоих велосипедистов.

Однако даже при таких условиях, как говорят участники, никто не знает, дойдет ли до финиша на Елисейских полях.