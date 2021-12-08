Великобритания присоединилась к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Пекине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил в парламенте, что не поддерживает спортивный бойкот Игр-2022, но у него «нет планов отправлять министров правительства в Пекин в 2022 году», сообщает Inside the Games.

Мы не поддерживаем спортивный бойкот, но будет дипломатический бойкот зимних Олимпийских игр в Пекине. Никто из министров правительства или официальных лиц не будет присутствовать, — приводит слова Джонсона Inside the Games.

Первыми о дипломатическом бойкоте Игр объявили Соединённые Штаты, а затем к ним присоединилась Австралия.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).

Ранее сообщалось, что журналист Владимир Познер заявил, что решение США бойкотировать Олимпийские игры в Пекине является половинчатым. По мнению журналиста, учитывая внутреннюю политику Китая, не нужно было проводить Олимпийские игры в этой стране.