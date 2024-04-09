Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде в Париже The Times: правительство Британии поддержало участие россиян в Олимпиаде

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Правительство Великобритании выступило с поддержкой участия спортсменов из России и Белоруссии в Олимпиаде-2024 в Париже, сообщает The Times. Соответствующее письмо британский кабмин направил в Международный олимпийский комитет.

Лондон поддерживает участие белорусских и российских атлетов в Олимпийских играх, если они будут соревноваться в нейтральном статусе. Олимпийские игры пройдут этим летом в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее комиссия Объединённого мира борьбы (UWW) приняла решение не допустить олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева к отборочному этапу на Игры 2024 года из-за информации, согласно которой спортсмен поддерживает СВО. Также комиссия приняла решение об отстранении на основе того факта, что Садулаев является членом спортивного сообщества «Динамо».

Депутат Госдумы олимпийская чемпионка Светлана Журова заявила, что Международный олимпийский комитет делает все возможное, чтобы не допустить участия россиян в Олимпиаде. По ее словам, сценарий, где ни один российский спортсмен не будет участвовать в соревнованиях, кажется вполне вероятным.