ВЦИОМ: более 55% россиян не следили за чемпионатом мира по футболу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Болельщики следят за матчем Аргентина — Франция в баре в Москве

Более 55% россиян не следили за ходом чемпионата мира по футболу в Катаре, свидетельствует опрос ВЦИОМа. По данным центра, 13% граждан РФ вообще не знали о его проведении. В социологическом исследовании участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет и старше.

ВЦИОМ уточняет, что трансляции футбольных матчей регулярно смотрели 9% россиян. По статистике, мужчины следили за ходом мундиаля в пять раз больше женщин: 16% к 3%. Футбольными состязаниями в рамках ЧМ-2022 в Катаре интересовался примерно каждый третий россиянин (30%).

По сравнению с чемпионатом мира 2018 года, который принимала Россия, процент зрителей футбольных матчей резко снизился. Тогда за мундиалем следили 52–72% граждан РФ.

ВЦИОМ также нарисовал портрет среднестатистического зрителя чемпионата мира: мужчина (40%), имеющий высшее или неоконченное высшее образование (36%), проживающий в Москве, Санкт-Петербурге (37%) или городе с населением 500–950 тысяч человек (38%).

Безразличие к турниру в большинстве своем проявили женщины (76%) и активные пользователи интернета (73%).

Ранее сообщалось, что сборная Аргентины выиграла у Франции в финале чемпионата мира по футболу в Катаре. Основное время матча завершилось со счетом 2:2, в овертайме команды обменялись голами — 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы были точнее — 4:2.