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Ватанабэ переизбран на пост главы Международной федерации гимнастики

13:47, 06 ноября 2021
Ватанабэ переизбран на пост главы Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press
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В субботу, 6 ноября, Моринари Ватанабэ был переизбран на пост главы Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщает официальный сайт организации.

Выборы президента FIG состоялись на заседании конгресса федерации. 62-летний японский функционер переизбран президентом FIG большинством голосов в первом раунде. За Ватанабэ проголосовал 81 делегат, его соперник азербайджанец Фарид Гаибов получил 47 голосов.

Ватанабэ впервые был избран президентом Международной федерации гимнастики в 2016 году. Конгресс проходит в Анталье (Турция).

Ранее сообщалось, что в Федерации художественной гимнастики Израиля рассказали, почему национальная женская сборная отказалась от участия в чемпионате мира в японском городе Китакюсю. Это решение было принято по профессиональным причинам.

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