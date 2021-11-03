Ватанабэ переизбран на пост главы Международной федерации гимнастики

Фото: YUTAKA/AFLO/Global Look Press

Чемпионка мира по фигурному катанию 2021 года Анна Щербакова показала новое платье для произвольной программы. Фотография появилась на странице в Instagram Golden Skate.

В новом костюме фигуристка появится на этапе Гран-при в Турине. После короткой программы Щербакова располагается на третьей строчке с результатом 71,73 балла. Лидирует бельгийка Луна Хендрикс, которая набрала 73,52 балла....