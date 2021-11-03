Ватанабэ переизбран на пост главы Международной федерации гимнастики

В субботу, 6 ноября, Моринари Ватанабэ был переизбран на пост главы Международной федерации гимнастики (FIG). Об этом сообщает официальный сайт организации.
Выборы президента FIG
Ватанабэ впервые был избран президентом Международной федерации гимнастики в 2016 году. Конгресс проходит в Анталье (Турция).
Ранее сообщалось, что в Федерации художественной гимнастики Израиля рассказали, почему национальная женская сборная отказалась от участия в чемпионате мира в японском городе Китакюсю. Это решение было принято по профессиональным причинам.