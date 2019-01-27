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Васильев: стараюсь не зацикливаться на ошибках

Денис Васильев Сергей Булкин/News.ru

Денис Васильев

спорт [ версия для печати ]
Фигурист дал эксклюзивное интервью News.ru

Латвийский фигурист Денис Васильев не смог показать высокого результата на чемпионате Европы в Минске, допустив ряд грубых ошибок в произвольной программе. В интервью корреспонденту News.ru спортсмен поблагодарил своих персональных болельщиков за поддержку на турнире.

— С завершением чемпионата Европы. Показалось, что первые пару минут произвольной программы для вас превратились в ад — столько грубых ошибок.

— Не сказал бы, что вышло всё плохо. Программа как программа. Может быть, не совсем вышло то, что хотелось, то, чего я ожидал. Перед Европой у меня были отличные и очень чистые прокаты, а вот в Минске вышло иначе. Обидно немного, ну да ладно.

— Что позволило не развалиться после сорванных прыжков?

— Честно говоря, я не зацикливался на ошибках. Это как стрельба в биатлоне, ты промахиваешься несколько раз подряд, но все равно собираешься и закрываешь оставшиеся мишени. Тут было точно так же. Первые три прыжка не получились, но я забыл о них, просто выкинул из головы, продолжаю идти дальше. Я подготавливался к тому, чтобы идти шаг за шагом. Собираться не надо было, я был предельно собран всю произвольную.

— На ваш взгляд, скольких баллов недосчитались? По грубой прикидке.

— Я мог в технике набрал как минимум ещё 25 баллов, если бы всё сделал как надо.

Денис Васильев и Стефан Ламбьель Сергей Булкин/News.ru

Денис Васильев и Стефан Ламбьель

— Позиции были бы тогда увереннее.

— Конечно, обязательно оказался бы выше в итоговом протоколе. Ещё бы вторая оценка повысилась на 5−6 баллов, а может и на все 10. Так что я много растерял на льду в субботу.

— Обычно всем кидают медведей, но вам прилетела акула. Это символ того, что вы должны разрывать своих конкурентов?

— Я не знаю. Мне обычно куча игрушек прилетает, не связанных с моими программами. На Олимпиаде мне вообще бросили жирафа (смеётся). Когда вот была тема у меня «Короля льва», то тогда много львов и тигров оказывалось на льду после моих прокатов. Также были драконы, ящерицы. Кого только не было.

— Квартира уже вся ими забита?

— Нет, я всё раздаю. Кому? Племянникам, другим родственникам, детям тренеров и всем тем, кто находится в моём окружении. Себе мало что оставляю.

— В Минске на трибунах у вас был большой фан-клуб, если можно так сказать. Чувствовалась ли поддержка?

— Очень приятно, что у меня столько поклонников, которые поддерживали меня на чемпионате Европы. Приятно иметь такой положительный фон, когда я сам лично не оправдываю своих ожиданий на льду. Они помогают мне пережить неудачи.

Денис Васильев Сергей Булкин/News.ru

Денис Васильев

— Какие планы на ближайшее будущее?

— Надо продолжать работать, продолжать напрыгивать количество прыжков на тренировках, особенно это касается четверных. Надо двигаться вперёд.

— У кого-то перед чемпионатом мира не хватает технических баллов…

— А у меня с этим полный порядок. Очень давно у меня всё хватает и нормативы выполнены.

— Теперь стоит ожидать, что на ЧМ вы выступите куда стабильнее?

— По крайней мере, я буду ради этого работать, чтобы уже в Токио оказаться в медалях, к примеру.


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