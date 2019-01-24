Васильева раскрыла план на спринт в Антхольце

https://news.ru/storage/news/e47b22261a67fbe64b2f5ba56db4aced/deecdd2d-4e1b-460e-8908-f815bb688d2b_850.jpg Денис Костюченко/РИА Новости

Российская биатлонистка Маргарита Васильева

Российская биатлонистка Маргарита Васильева поделилась тактическими нюансами выступления в спринте на шестом этапе Кубка мира в Антхольце. По словам 27-летней спортсменки, главное — это не начинать быстро.

«Высота ощущается, приходится не совсем просто. Порой дышать тяжело, на стрельбище концентрация теряется», — цитирует Васильеву «Матч ТВ».

Этап в Антхольце откроется спринтерской гонкой у женщин. Она начнётся 24 января в 16:30 по московскому времени.

Васильева стартует первой из россиянок — 23-й. Старых уйдёт на дистанцию 41-й, Екатерина Юрлова-Перхт — 44-й, Светлана Миронова — 50-й, Лариса Куклина — 72-й и Анастасия Морозова — 87-й.

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