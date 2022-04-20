Валуев сравнил отстранение России от Уимблдона со спортивным нацизмом
Дарья Харитонова
Дарья Харитонова
20:52, 20 апреля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы и бывший боксёр Николай Валуев в своём Telegram-канале сравнил отстранение российских теннисистов от участия в Уимблдоне со спортивным нацизмом. По словам народного избранника, один из четырёх турниров Большого шлема стал очередной площадкой для дискриминации по национальному признаку.
Вообще, подобные вещи очень даже тянут на вид нацизма. Спортивного типа только. Суть остаётся той же. Уши бриттов исторически торчат во всех войнах против России. Чего уж там говорить о спортсменах. Уимблдон. Логово, — заявил он.
Экс-боксёр отметил, что «в ряд можно ставить индусов, индейцев, африканцев, да и русских тоже».
20 апреля российских и белорусских теннисистов официально отстранили от участия в Уимблдоне. Отмечается, что руководство Уимблдона сожалеет о том, что отдельные спортсмены пострадают от действий руководства России. Уимблдон-2022 пройдёт в Великобритании с 27 июня по 10 июля.