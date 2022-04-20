Валуев сравнил отстранение России от Уимблдона со спортивным нацизмом

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Администрация стадиона «Зоркий» разорвала контракт с клубом скандального блогера Евгения Савина. Футболисты «Красавы» больше не смогут тренироваться и выступать на этой арене, сообщает «Матч ТВ».

Матч не состоится на стадионе, договор с ФК «Красава» расторгнут, — сказали в администрации «Зоркого». Футбольный клуб «Красава» ближайший домашний матч должен провести 1 мая. Ранее Евгений Савин сообщал, что...