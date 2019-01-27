Валуев предсказал поражение Емельяненко и объяснился

https://news.ru/storage/news/cb39546475c51e287b3800af4f3d1f37/3e5d2759-a03f-44c9-ae0a-a3b2ab210bbd_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Николай Валуев

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев прокомментировал поражение российского бойца смешанного стиля (ММА) Фёдора Емельяненко в финале Гран-при Bellator 214 от американца Райана Бейдера.

Валуев заявил, что с самого начала знал, что Емельяненко проиграет.

«Я смотрел соперника, скорость выше, тут еще и в силу возраста можно отнести поражение», — приводит слова бывшего боксёра Sport24.

Экс-спортсмен добавил, что Емельяненко всё равно достоин уважения, так как он никогда не выбирает соперников полегче и выходит только против сильнейших. Валуев подчеркнул, что на месте бойца уже бы завершил карьеру.

Бой Бейдера и Емельяненко прошёл в Лос-Анджелесе 27 января. Американец нокаутировал россиянина за 34 секунды.

Как сообщал News.ru, нокаутированный Емельяненко может завязать со спортом.