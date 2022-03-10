Валуев ответил на призыв Кличко лишить российского боксёра титульного боя

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA и действующий депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова бывшего чемпиона мира в тяжёлом весе по версии WBC и мэра Киева Виталия Кличко, который выступил против проведения боя между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Саулем Альваресом. Валуев намекнул, что Кличко в своём суждении перепутал личное мнение с государственным. Об этом российский политик написал в Instagram.

Тут есть момент. И его чётко обозначил в фильме «Кавказская пленница» один из героев-похитителей студентки-комсомолки, предложив другому герою фильма не путать собственную шерсть с государственной. Смысл, надеюсь, понятен. Но при всеобщей истерии Запада и практически массовой стрельбе себе в ногу подобные «предложения» небезосновательны, — написал Валуев.

Ранее Кличко заявил, что Украина в будущем стремится стать современной демократической страной, а спортсмен лично готов защищать её независимость и территориальную целостность на передовой.

За свою профессиональную карьеру Бивол провёл 19 поединков, в каждом из которых одержал победу. Причём 11 раз он брал верх досрочно. Альварес провёл 60 боёв на профессиональном ринге, в которых одержал 57 побед (39 — досрочно), потерпел одно поражение, а ещё две битвы свёл вничью.

Поединок Бивола и Альвареса должен состояться 7 мая в Лас-Вегасе. На кону поединка будет титул WBA в полутяжёлом весе, принадлежащий россиянину.