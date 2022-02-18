Валиеву и других российских спортсменов представят к госнаграде

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Российская фигуристка Камила Валиева после допинг-скандала и неудачного выступления может быть в спортивной депрессии, предположил психолог и специалист по зависимостям Юрий Ефимов в разговоре с «Радио 1». Она возникает, когда спортсмен не побеждает, несмотря на вложенные в подготовку силы.

Есть такой медицинский термин, он называется маскированной депрессией. То есть если спортсмен долго готовился, вкладывал душу в тренировки, время и он чего-то не достигает, то возникает большой внутренний комплекс вины....