Валиеву и других российских спортсменов представят к госнаграде

Все российские спортсмены, ставшие призёрами Олимпийских игр в Пекине, будут представлены к государственной награде. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе Министерства спорта Российской Федерации. Валиева, несмотря на четвёртое место в одиночном катании, получит награду как победительница командных соревнований.
Представят к госнаграде всех победителей Олимпийских игр, призеров, их тренеров, — сказали в министерстве.
На данный момент известно, что призёрами Олимпиады в фигурном катании являются Камила Валиева, Анна Щербакова, Александра Трусова, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
18 февраля будет разыгран комплект медалей в фигурном катании у спортивных пар.
Ранее россиянка Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры — 2022 в Пекине. По сумме двух программ фигуристка набрала 255,95 балла. На втором месте расположилась Александра Трусова. Её суммарный результат составил 251,73 балла. Камила Валиева стала четвёртой (224,09).