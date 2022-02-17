«Валиева поцелована Богом»: Авербух оценил результаты российских фигуристок

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Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru выразил поддержку биатлонисту Эдуарду Латыпову, который допустил пять промахов и был вынужден пройти два штрафных круга в мужской эстафете на Олимпийских играх в Пекине. Многократный победитель этапов Кубка мира подчеркнул, что две медали сборной России были с оттенком золота.

Без учёта масс-стартов я считаю выступление сборной России по биатлону удачным. Да, присутствовал фактор тактических и психологических ошибок Эдуарда. Как бывший спортсмен я его понимаю. В подобных ситуациях в моё...