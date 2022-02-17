«Валиева поцелована Богом»: Авербух оценил результаты российских фигуристок
Андрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
10:10, 18 февраля 2022
Илья АвербухФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российские фигуристки показали на Олимпиаде в Пекине высочайший уровень, заявил продюсер ледового шоу, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух изданию argumenti.ru. Камила Валиева, бывшая фавориткой, не справилась с давлением, но ещё имеет все шансы победить на следующей Олимпиаде, считает он.
У нас все три потрясающих и очень сильных девочки. Конечно, мы отдавали первенство Камиле Валиевой, и, как я говорил раньше, она может проиграть только самой себе. К сожалению, все те обстоятельства, которые возникли вокруг неё, не могли не сказаться на её катании, и действительно Камила Валиева проиграла самой себе. <...> Я всегда говорил, что Камила Валиева поцелована Богом, ведь ей дан талант просто в невероятных, огромных количествах. Через четыре года ей будет всего 19 лет, у неё есть все возможности продержаться на этом уровне и прийти к своему олимпийскому золоту, — сказал Авербух.
Он также выразил восхищение Анне Щербаковой, Александре Трусовой и тренеру фигуристок Этери Тутберидзе.
Ранее стало известно, что Александра Трусова болезненно восприняла второе место. После оглашения результата она заявила, что ненавидит всех и больше ничего не будет делать в фигурном катании. Позже она оттолкнула своего тренера Этери Тутберидзе, которая пыталась её утешить.