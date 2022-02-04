Валиева показала чистый прокат на тренировке, Трусова и Щербакова ошиблись

Российские фигуристки Камила Валиева, Анна Щербакова и Александра Трусова провели тренировку в Пекине на олимпийском льду Столичного дворца спорта. Только действующая чемпионка России и Европы смогла откатать свою программу без ошибок, сообщает «Спорт-Экпресс»

По информации ресурса , Камила Валиева чисто исполнила тройной аксель, тройной флип, тройной лутц и два тройных тулупа. Щербакова споткнулась во время исполнения каскада тройной лутц и тройной риттбергер, а Трусова ошиблась после выполнения тройного акселя.

Все три российские фигуристки должны выступить в женском одиночном катании, прокаты которого запланированы на 15 и 17 февраля. Кроме того, Валиева заявлена на короткую программу командного турнира. Её выступление пройдёт 6 февраля. Однако на произвольную программу командного турнира сборная России может провести замену.

После первого дня соревнований в командном турнире Олимпийских игр Россия занимает второе место, уступая команде США.