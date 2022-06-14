Валентина Шевченко защитила титул чемпионки UFC с травмой

Фото: Diego Ribas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Валентина Шевченко

Боец смешанного стиля (MMA) Валентина Шевченко рассказала о том, что дралась против бразильянки Тайлой Сантос на турнире UFC 275 с травмой, сообщает Bloody Elbow. По словам киргизской спортсменки, перед боем она получила повреждение стопы.

Шевченко рассказала, что накануне встречи проходила курс физиотерапии, а после победы из-за травмы отказалась от исполнения коронного танца. Спортсменка также выразила надежду, что повреждение не окажется серьёзным.

Благодаря победе над Сантос Шевченко в седьмой раз защитила титул чемпионки UFC в наилегчайшем весе. Бой состоялся в ночь на воскресенье, 12 июня, и завершился победой представительницы Киргизии раздельным решением судей.

В октябре прошлого года вышел трейлер фильма с участием Валентины Шевченко. Режиссёром спортивной драмы «В синяках» и исполнительницей главной роли стала голливудская звезда Холли Берри.