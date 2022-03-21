Вагаб Вагабов: слышал разговоры, что Дуродола продал бой Исмаилову

Чемпион AMC Fight Nights в полутяжёлом весе Вагаб Вагабов заявил NEWS.ru, что поединок Магомеда Исмаилова с Оланреваджу Дуродолой носил спортивный характер, несмотря на то что встреча проходила по специфическим правилам бокса, а сам нигериец раскритиковал организаторов боя. По мнению Вагабова, Дуродоле следовало лучше изучать формат поединка перед тем, как выходить на ринг, и не жаловаться постфактум.

Я слышал разговоры, что Дуродола продал бой. Нет, он реально боксировал. Но он — боец поздних раундов, а не первых. Плюс была история с перчатками. Но нигериец сам согласился на все условия. Он реально проиграл бой, и я это говорю не потому, что Исмаилов мой друг, а потому что это факт. То, что Дуродола не боксировал, — это только домыслы, — сказал Вагабов.

Российский боец ММА Магомед Исмаилов провёл поединок по правилам, приближённым к профессиональному боксу, и одержал победу. Его соперником был 41-летний нигериец Оланреваджу Дуродола. Стоит отметить, что результат боя не вошёл в официальный послужной список спортсменов из-за специфических правил встречи.

Ранее российский боец полутяжёлого веса Иван Штырков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru поделился мнением об этом поединке. Уральский Халк заявил, что не считает данное событие спортивным вызовом для Исмаилова.