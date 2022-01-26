Вадим Немков рассказал, за счёт чего Молдавский может победить Бейдера

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Вся делегация сборной России по лыжным гонкам покинула отель в итальянском Зайзер-Альме, в котором проживает команда Норвегии. Это было сделано, потому что несколько норвежских спортсменов сдали положительные ПЦР-тесты на COVID-19, сообщил TV2 старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Ранее тренер сборной Норвегии Арильд Морсен сдал положительный тест на COVID-19. После этого случая положительные результаты показали тесты двух лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг. Из-за этих случаев вылет...