Вадим Немков рассказал, за счёт чего Молдавский может победить Бейдера
Вадим Немков: Молдавский сможет победить Бейдера как в стойке, так и в партере
Владислав Усачёв
Владислав Усачёв
20:32, 26 января 2022
Вадим НемковФото: Вадим Немков/vk.com
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Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о шансах на победу своего одноклубника Валентина Молдавского в поединке против американца Райана Бейдера. По мнению 29-летнего спортсмена его соотечественник может справиться с соперником в любом аспекте смешанных единоборств, сообщает MMA.Metaratings.ru.
Я думаю, что это будет тяжелый поединок для обоих бойцов. Мне кажется, что бой будет проходить больше в борьбе. Валентин готов, как к стойке, так и к партеру. Он сможет справиться с Бейдером везде, — сказал Немков.
На счету 29-летний Валентина Молдавского 12 побед и одно поражение. 38-летний Бейдер в смешанных единоборствах одержал 31 победу и потерпел семь поражений.
Россиянин является временным чемпионом Bellator в тяжёлом весе, а американец владеет основным титулом организации.
Встреча Валентина Молдавского и Райана Бейдера запланирована на 29 января в рамках турнира Bellator 273.