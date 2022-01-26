18+

Рубрики

Медиа

Архив

Спорт

Вадим Немков рассказал, за счёт чего Молдавский может победить Бейдера

Вадим Немков: Молдавский сможет победить Бейдера как в стойке, так и в партере
20:32, 26 января 2022
Вадим Немков рассказал, за счёт чего Молдавский может победить Бейдера Вадим Немков Фото: Вадим Немков/vk.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков высказался о шансах на победу своего одноклубника Валентина Молдавского в поединке против американца Райана Бейдера. По мнению 29-летнего спортсмена его соотечественник может справиться с соперником в любом аспекте смешанных единоборств, сообщает MMA.Metaratings.ru.

Я думаю, что это будет тяжелый поединок для обоих бойцов. Мне кажется, что бой будет проходить больше в борьбе. Валентин готов, как к стойке, так и к партеру. Он сможет справиться с Бейдером везде, — сказал Немков.

На счету 29-летний Валентина Молдавского 12 побед и одно поражение. 38-летний Бейдер в смешанных единоборствах одержал 31 победу и потерпел семь поражений.

Россиянин является временным чемпионом Bellator в тяжёлом весе, а американец владеет основным титулом организации.

Встреча Валентина Молдавского и Райана Бейдера запланирована на 29 января в рамках турнира Bellator 273.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео